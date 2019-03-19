رياضة | برشلونة يراقب مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُراقب نادي برشلونة الإسباني، الدنماركي أندرياس سكوف أولسين مهاجم نادي نورشيلاند الدنماركي خلال الفترة الحالية.

ويقدم سكوف أولسين صاحب الـ19 عام موسمًا مميزًا مع فريق نورشيلاند حيث سجل 23 هدفًا في 34 مباراة في الموسم الجاري.

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وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن المعدل التهديفي المميز للاعب أولسين جذب أنظار برشلونة لمراقبة اللاعب وسعيًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن أولسين يلعب مع منتخب الدنمارك تحت 21 عام ومرتبط بعقد مع فريق نورشيلاند حتى صيف 2020.

ورصد برشلونة بعض الأسماء الهجومية المميزة للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الصيفي، حيث راقب الصربي لوكا يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني والألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني والإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.