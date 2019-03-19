رياضة | كاسياس يفجر مفاجأة عن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسياس يفجر مفاجأة عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف إيكر كاسياس حارس مرمي فريق ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالي الحالي، أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة جعله من أفضل الحراس في العالم.

نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات كاسياس الذي قال: لقد كنت محظوظا للغاية على مواجهة ليونيل ميسي خلال مواجهات برشلونة والريال.

واضاف: ميسي جعلني أفضل حارس مرمي بفضل المواجهات التي لعبتها ضده خلال الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على مدار الفترة الماضية.

وتلقى كاسياس 17 هدف من ميسي في مباريات الكلاسيكو، بواقع 10 أهداف في الدوري وخمسة في كأس السوبر الإسباني وهدفين في دوري الأبطال.