رياضة | باريس يغري نجم ريال مدريد براتب ضخم

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زعمت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يخطط لإبرام صفقة قوية من داخل أسوار ريال مدريد بضم لاعب الوسط الألماني توني كروس في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن لاعب الوسط الألماني توني كروس يريد مغادرة سانتياجو برنابيو ، وفلورنتينو بيريز رئيس الملكي لن يضع عقبات أمام رحيله.

ويعيش كروس واحد من أسوء مواسمه مع ريال مدريد ولم يمر بأفضل مستوياته بعد هذا الموسم ، لتنتقده جماهير الفريق الملكي لأول مرة منذ قدومه إلى إسبانيا.

وأفادت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرى إمكانية جمع الأموال من رحيل توني كروس الذي سيدخل عامه الـ30 ، ويتطلع لخوض مغامرة جديدة بعيدًا عن الملكي.

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وتقدم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمحادثات متقدمة للتوقيع مع توني كروس ، في حين يسعى زيدان للتوقيع مع كريستيان إريكسن من توتنهام لتعويض رحيل كروس.

لكن يبدو أن باريس سان جيرمان يحاول تجنب هبوط كروس على ملعب الإتحاد معقل السيتيزين ، ويعمل الفريق الباريسي جاهدًا لنقله إلى حديقة الأمراء ، لتعويض رحيل أدريان رابيو ، ليشكل ترايدنت قوي مع الثنائي ماركو فيراتي ولياندرو باريديس المنضم حديثًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

لذلك ، اختار باريس سان جيرمان التعاقد مع كروس ، ويجهز له عرضًا قيمته حوالي 65 مليون يورو ، مع منحه راتب قيمته 12 مليون يورو سنويًا.

وتشير التقارير أن هذا العرض سيتم رفضه من قبل ريال مدريد الذي سيستمع فقط إلى العروض التي تتجاوز 80 مليون يورو.