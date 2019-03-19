رياضة | اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لسيدات "الطائرة" تطمئن على ترتيبات حفل الختام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لسيدات "الطائرة" تطمئن على ترتيبات حفل الختام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة “سيدات” بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة،اجتماعًا هامًا عصر اليوم، الثلاثاء، للاطمئنان على ترتيبات المرحلة القادمة من البطولة، وحتى موعد مغادرة الفرق المشاركة.

وأشادت اللجنة العليا، خلال الاجتماع، بالشكل المشرف لحفل الافتتاح، الذي تم الترتيب له على مدار شهرين قبل انطلاق البطولة. وأكّدت على أن كل اللجان أدت دورها بشكل رائع، وهو ما جعل الجميع يشيد بالتنظيم وحفل الافتتاح، سواء الجماهير أو الفرق المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة.

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