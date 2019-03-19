رياضة | مانشستر يونايتد يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة قوية قبل مواجهة برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم اليونايتد وغيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلًا عن اتحاد القدم البلجيكي أن روميلو لوكاكو تعرض للإصابة في قدمه ولم يشارك في تدريبات منتخب بلاده بالأمس.

وأكدت الصحيفة أن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أوضح أن مصير لوكاكو غامض حول المشاركة مع المنتخب البلجيكي في المباريات الودية لشهر مارس حيث يملك نصف فرصة فقط للحاق بزملائه في المباريات الدولية.

ويخشى مانشستر يونايتد من فقدانه للاعب لوكاكو أمام برشلونة الإسباني في مواجهتي الذهاب والإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيحاول النادي الإنجليزي تجهيز لوكاكو بصورة سريعة وجيدة قبل مواجهة البارسا.