رياضة | نجم ريال مدريد: برشلونة كان سبباً في الأسبوع الكارثي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: برشلونة كان سبباً في الأسبوع الكارثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد ريجيلون الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، بتعاقد النادي مع الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقال ريجيلون في تصريحاته اليوم: زيدان واحد من أساطير ريال مدريد دائماً ما يتحدث معي ويعطي لنا النصائح، زيدان كان لاعباً أسطورياً في الفريق.

واضاف: الخسارة من برشلونة في الدوري والكأس كانت في أسبوع قاسي، كان الأسبوع الأسوأ في حياتي.

وتلقى ريجيلون دعوة من المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاما، بعدما قدم أداءاً جيداً مع ريال مدريد تحت قيادة سولاري والذي اعتمد عليه على حساب مارسيلو.