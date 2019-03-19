رياضة | طائره المنيا تتخطي دلفي بثلاثيه نظيفة في الدوري الممتاز "أ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائره المنيا تتخطي دلفي بثلاثيه نظيفة في الدوري الممتاز "أ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق نادي المنيا لكره الطائره بنادي المنيا من تحقيق فوزا مهما علي دلفي بثلاثه أشواط نظيفه وذلك في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الصاله المغطاه في اطار بطوله الدوري الممتاز أ.

هذا وقد شهدت مجريات المباراه اداءا متوسطا من جانب الفريق المنياوي وبرغم من ذلك حققوا المطلوب بالفوز حيث انتهي الشوط الأول بنتيجه (28-26) وانتهي الشوط الثاني بنتيجه (25-23 ) والختام بالشوط الثالث بنتيجه(25- 22 )

هذا وقد أدار المباراه تحكيميا مصطفي رشاد حكم اولو طارق فولي حكم ثاني ونعمه رووف مسجل والزهراء رشاد مساعد مسجل وياسر سيد ومحمد حسن وحسام علي وبكر علي حكام راية.

هذا وقد شهد هذا اللقاء حضور كل من خالد فايز ورحاب سراج الدين اعضاء مجلس إدارة نادي المنيا.