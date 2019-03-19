رياضة | العقوبة المتوقعة على كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبة المتوقعة على كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس، ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، بشأن احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري، أمام أتلتيكو مدريد.

وسجل كريستيانو رونالدو في مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثلاثة أهداف هاتريك، قاد بهم اليوفي لربع نهائي المسابقة، ليحتفل أمام جماهير الروخي بلانكوس بطريقة مثيرة للجدل.

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وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي فتح التحقيقات ضد رونالدو، على خلفية احتفاله في المباراة، فيما يترقب البيانكونيري موقف اليويفا، حيث أن الحكم النهائي سيصدر يوم الخميس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو مهدد بعقوبتين إما الإيقاف لمباراة واحدة، وبالتالي سيغيب عن مواجهة ذهاب ربع النهائي أمام أياكس أمستردام، أو الغرامة المالية.

واختتمت الصحيفة أن يوفنتوس في حالة إيقاف رونالدو، سيقوم بالطعن في لجنة الاستئناف باليويفا أو محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.