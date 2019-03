رياضة | الخميس حفل ختام الأولمبياد الخاص بمشاركة أشهر نجوم الغناء العربى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس حفل ختام الأولمبياد الخاص بمشاركة أشهر نجوم الغناء العربى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الاعداد لحفل ختام الالعاب العالمية والذى يقام مساء يوم 21 مارس يقام على قدم وساق ، حيث تسعى اللجنه العليا للالعاب من خلال رئيسها الوزير محمد الجنيبى وخلفان المزروعى المدير العام للجنه التنفيذية ، ان يكون حفل الختام ختامها مسك ن وكما حقق حفل الافتتاح المبهر من نجاحا يكون حفل الختام كذلك .

حيث يشهد الحفل 2019 مشاركة عدد من أبرز الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى والغناء على المستويين العربي والعالمي، من أجل اسعاد آلاف الحاضرين في ستاد مدينة زايد الرياضية سواء من البعثات أو الجماهير التى بدأت بالاقبال الشديد على شراء تذاكر حفل الختام ، ومن أهم النجوم العرب النجم السعودي والخليجي راشد الماجد، والمطرب العراقي وليد الشامي، والإماراتي حمد العامري، كما يشهد الحفل الختامي العرض العالمي الأول للأغنية الرسمية للألعاب االألعاب العالمية أبوظبي 2019 التي بعنوان "Right Where I’m Supposed To Be’".