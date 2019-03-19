رياضة | تشيلسي يحدد شرطه الوحيد لبيع هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحدد شرطه الوحيد لبيع هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي متمثلة في رئيس النادي رومان إبراموفتيش شروط تعجيزية من أجل السماح للبليجيكي إيدين هازارد بترك الفريق والإنتقال إلى صفوف فريق نادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ تشيلسي إدارة ريال مدريد أن الفريق لن يناقش أي عروض تخص الحصول على اللاعب في حالة كان المقابل المادي اقل من 98.5 مليون جنية إسترليني خاصةً أن الملكي سبق وأن قدم الاسبوع الماضي عرض لهازارد لكن البلوز رفضه على الفور.

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ويعاني ريال مدريد منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صوب يوفنتوس الايطالي في الانتقالات الصيفية الماضية ما جعل الإدارة تسعى للتفاوض من أجل الحصول على خدمات إيدين هازارد خاصةً وأن اللاعب يحلم بإرتداء قميص الملكي منذ أن كان طفلاً.

ومن الشروط الاخرى التي من المفترض أن يطرحها فريق تشيلسي على الريال الحصول على لاعب مقابل عرض مالي أقل للحصول على هازارد المتوج مع منتخب بلاده بلجيكا ببرونزية كأس العالم التي أقيمت في روسيا صيف العام الماضي 2018.