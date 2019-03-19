رياضة | أرسنال يحسم مصير سواريز مع الفريق

اتخد مسئولو نادي أرسنال قرارهم النهائي، بشأن اللاعب الإسباني دينيس سواريز لاعب الفريق والمعار من نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الماضي.

‏وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ميرور، إن أرسنال قد اتخذ قراره بشأن دينيس سواريز، وانه غير مستعد لـ تنفيذ خيار أحقية الشراء في الصيف مما يعني عودة اللاعب للبارسا مرة أخرى.

ولا يشارك سواريز مع أرسنال بشكل أساسي منذ انتقاله في الميركاتو الشتوي، حيث لم يعتمد يوناي ايمري مدرب الفريق عليه كعنصر أساسي، في ظل عودة بعض اللاعبين في مركزه لمستوياتهم المميزة.

وكان البارسا قد فضل رحيل اللاعب في الشتاء، من أجل اخذ فرص أكبر في خوض المباريات، بعد صعوبة فرصة مشاركة اللاعب مع برشلونة.