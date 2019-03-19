رياضة | محمد بن زايد يلتقى بالرئيسين الدولى والاقليمى للأولمبياد الخاص

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كما حضر المقابله عددا من أعضاء مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الدولى وأسرة يونيس كيندي شرايفر مؤسسة حركة الاولمبياد الخاص ، حيث رحب بهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.
وخلال المقابله شكر وفد الاولمبياد الخاص الدولى الشيخ محمد بن زايد على النجاح الكبير الذى شهدته الألعاب والارقام القياسية التى تحققت ، وان تأثير نجاح تلك الالعاب سوف يعود بالكثير من الفوائد ليس فقط على دولة الامارات بل ايضا على ال200 دولة التى شاركت بالالعاب ، وأن المستقبلين القريب والبعيد سوف يشهدان اثارا ايجابية لتلك الالعاب العالمية .