رياضة | محمد بن زايد يلتقى بالرئيسين الدولى والاقليمى للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يلتقى بالرئيسين الدولى والاقليمى للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد قصر باب البحر أمس لقاءا هاما جمع بين الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى وتيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وقبل أقل من يومين على انتهاء عرس الالعاب العالمية ، والذى تختتم أحداثة الرياضية والفعاليات المقامه على هامشة ، ويعود ال7500 لاعب ولاعبه بالاضافة الى أكثر من 11 الف مشارك الى بلادهم ، كل يحمل ما يحصل عليه من ميدالية وذكريات وايام قضاها فى دولة الامارات والتى بدأت ببرنامج استضافة المدن وانتهت بالمنافسات الرياضية .



كما حضر المقابله عددا من أعضاء مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الدولى وأسرة يونيس كيندي شرايفر مؤسسة حركة الاولمبياد الخاص ، حيث رحب بهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.



وخلال المقابله شكر وفد الاولمبياد الخاص الدولى الشيخ محمد بن زايد على النجاح الكبير الذى شهدته الألعاب والارقام القياسية التى تحققت ، وان تأثير نجاح تلك الالعاب سوف يعود بالكثير من الفوائد ليس فقط على دولة الامارات بل ايضا على ال200 دولة التى شاركت بالالعاب ، وأن المستقبلين القريب والبعيد سوف يشهدان اثارا ايجابية لتلك الالعاب العالمية .