المصارعة روندا روزي تعتدي على الحكم وتنال عقابها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغريم روندا روزي نجمة المصارعة الترفيهية لضربها حكم النزال (فيديو)

تعرضت نجمة المصارعة الحرة، الأمريكية روندا روزي، لغرامة مالية فرضها عليها اتحاد مصارعة الحرة WWE.

نجمة المصارعة كانت قد تعرضت لعقوبة الغرامة المالية بسبب إثارتها للمشاكل على حلبات المصارعة، واعتدائها على حكم الحلبة خلال مباراتها الأخيرة.

نزال روندا روزي الأخير في عرض “فاست لين” أمام دانا بروك، كان قد شهد فوضى كبيرة انتهت باعتداء روندا على حكم النزال بالضرب، بعد إعلانه نهاية المواجهة.

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اتحاد المصارعة الحرة لم يكشف عن قيمة الغرامة بسبب سرية عقد روزي، الذي ينص على عدم الإفصاح عن قيمة العقد أو العقوبات المالية المتخذة بحقها.

روندا البالغة من العمر 32 عاما، قضت وقتا عصيبا في الاتحاد، بإثارتها العديد من المشاكل مؤخرا في نزالاتها الأخيرة، وقالت إنها سوف تغادر اتحاد WWE بشكل مباشر، إذا لم يوفر لها السعادة أو الراحة.

روندا روزي تنافس على لقب “سيدات الرو” في مهرجان “راسلمينيا 35” في 7 أبريل المقبل في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من خلال نزال ثلاثي مرتقب يجمع روندا روزي وتشارلوت وبيكي لينش.