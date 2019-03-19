- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عاقبت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الرنسي أدريان رابيو، بالإيقاف لمدة أسبوعين، لسبب غريب.
النادي وقّع عقوبة الإيقاف على رابيو حتى 27 مارس من الشهر الجاري، وذكرت تقارير أن سبب الإيقاف يرجع لسلوك اللاعب مساء الهزيمة 1-3 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد يوم 6 مارس الماضي.
أدريان رابيو رُصد بعد المباراة في ملهى ليلي، كما قام بتسجيل إعجاب “لايك” على فيديو لمواطنه باتريس إيفرا، الذي ظهر محتفلا بفوز مانشستر يونايتد رفقة اللاعب بول بوجبا.
رابيو يبدو أنه يعيش آخر فترة له داخل النادي بعدما رفض تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما دفع النادي إلى إجباره على التدرب مع الفريق الرديف.
اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، لم يخض سوى 20 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، آخرها كان يوم 11 ديسمبر الماضي في مواجهة “ريد ستار بلجراد” بدوري أبطال أوروبا.
باريس سان جيرمان كان قد فرط في تقدمه ذهابا على أرض يونايتد بهدفين دون رد، وسقط بثلاثية على ملعبه “حديقة الأمراء” في باريس، الأمر الذي لم يترك أي أثر في نفس رابيو الذي خرج للاحتفال.
كانت هذه تفاصيل خبر ملهى ليلي و«لايك».. سبب معاناة اللاعب أدريان رابيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.