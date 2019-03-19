شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتمسك بضم «مانى» لمدريد فى الميركاتو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - آكدت صحيفة «فرانس فوتبول» أن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، يصر على التعاقد مع نجم ليفربول في الميركاتو الصيفى المقبل، ووفقًا لصحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، فإن زيدان لم يكتف بوضع السنغالى ساديو مانى ضمن قائمة اهتماماته بالصيف، لكنه يصر على أن نجم ليفربول هو اختياره الأول لدعم الهجوم.

وكشفت الصحيفة أن مانى كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضى، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنجى أوقفت الصفقة، وأشارت إلى أن عودة زيدان لقلعة سانتياجو برنابيو منحته كل الصلاحيات، للتحكم في الميركاتو المقبل للفريق الملكى وإعادة بناء الميرنجى للمنافسة على البطولات المحلية والأوروبية.

ويعيش مانى فترة رائعة مع ليفربول، وسجل هدفين مؤخرًا في شباك بايرن ميونخ، وساهم في تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أوروبا، وجدد النجم السنغالى عقده مع الريدز في نوفمبر الماضى حتى صيف 2023، كما رفع مانى راتبه إلى 8 ملايين يورو في الموسم.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كان يضع الثنائى البلجيكى إيدين هازارد نجم تشيلسى، والبرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على رأس أهدافه في الصيف.

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من ناحية أخرى، يدرس رافائيل فاران، قرار الرحيل عن صفوف الفريق الملكى، خلال الفترة المقبلة، على الرغم من عودة الفرنسى زين الدين زيدان، على رأس الإدارة الفنية للمرينجى، وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن المدافع الفرنسى يخطط لمغادرة نادى العاصمة، مشيرا إلى أن مدافع الديوك يريد البحث عن تحدٍ جديد بالفترة المقبلة.

وأضاف أنه رغم تجديد العقد في بداية الموسم الماضى حتى عام 2022، إلا أن فاران يريد الرحيل الآن، موضحا أن من يريد التفاوض مع ريال مدريد عليه أن يكون أولا لديه الكثير من الأموال.

ونوه الموقع بأن الشرط الجزائى في عقد الفرنسى مع الريال يبلغ 200 مليون يورو، إلا أنه يمكن أن يرحل مقابل 80 مليون يورو فقط، وأشار الموقع إلى أن نادى يوفنتوس الإيطالى، يرغب في التعاقد مع فاران، مؤكدا على وجود منافسة مع مانشستر يونايتد على الظفر بخدمات المدافع.

في شأن مختلف، قرر بايرن ميونخ التحرك بشكل مفاجئ نحو الويلزى جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسبانى، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تراجع دوره بشكل كبير مع الفريق الملكى خلال الموسم الحالى، وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن البايرن يخطط جديًا للتقدم بعرض، لإقناع الريال بالتخلى عن الدولى الويلزى.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد البايرن للتعاقد مع لاعب توتنهام السابق، المقدر سعره بحوالى 150 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة لتقاضيه راتبا أسبوعيا يبلغ 650 ألف جنيه إسترلينى، ورغم ارتفاع القيمة السوقية للاعب، إلا أن البايرن من الأندية القليلة القادرة على شراء بيل، الذي ينتهى عقده مع نادى العاصمة الإسبانية في صيف 2022.

وتأتى هذه التقارير مع قرب البايرن من إبرام صفقة تاريخية مع شركة «BMW» لرعايته مقابل 300 مليون يورو، وهو ما يساعده على تلبية رغباته في سوق الانتقالات، يذكر أن بيل ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن مدريد، في ظل تقارير تشير إلى اهتمام كبار الدورى الإنجليزى بضمه في الميركاتو الصيفى.