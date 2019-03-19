شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتمرد على قرار لاسارتى ويعلن التحدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب الانتهاء من المباراة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة الساورة الجزائري .

وقام صالح جمعه بأداء بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم بالنادي، قبل أن يعود الفريق للتدريبات غداً الأربعاء ، رغم قرار الجهاز الفنى بقيادة لاسارتى بحصول الفريق على راحة وذلك لرغبتة فى استعادة مستواه والتأكيد للجميع تراجعه عن تجاوزات الفترات الماضية .

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كان النادي الأهلي قد فاز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، ليتأهل كأول مجموعته إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي حصد لقب وصافتها في النسختين الماضيتين .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الزمالك في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري العام في 30 مارس المقبل، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 52 نقطة.