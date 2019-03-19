معسكر مغلق للمقاصة لتصحيح الأخطاء...

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جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية ، بداية من بعد غد الخميس ، ولمدة 5 أيام وذلك خلال فترة توقف الدوري ، والاستعداد لمباراة الجونة بالجولة الـ 27 والمقرر لها الأحد 31 مارس الجاري .
وأكد طلعت يوسف ، أن فترة توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني ، فرصة لعلاج بعض الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في مباريات المقاصة الماضية، ونسعي لزيادة الانسجام بين اللاعبين في المعسكر ، بجانب الاهتمام بتحقيق المزيد من التركيز والانضباط ، والتدريب على بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها خلال المواجهات المقبلة.
من جانبه ، أعلن وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ، أنه تقرر حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية غدا الأربعاء من التدريبات الجماعية ، قبل الانتظام بالمعسكر المغلق بالإسكندرية ، الذى يبدأ بعد غد الخميس وينتهى الأثنين المقبل .
وأوضح هويدي ، أن الفريق قد يؤدي بعض المباريات الودية في معسكر الاسكندرية او بعد العودة للانتظام في تدريباته الجماعية بالقاهرة خلال توقف الدوري ، وضمن الاستعداد لمواجهة الجونة الأحد 31 مارس.
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