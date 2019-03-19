شكرا لقرائتكم يوفنتوس.. ملك الأرقام القياسية فى الكالتشيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب فريق يوفنتوس من حسم لقب الدورى الإيطالى فى الموسم الجارى للمرة الثامنة على التوالى فى تاريخه، قبل 10 جولات من إنتهاء المسابقة. خاض فريق يوفنتوس الإيطالى 28 جولة بالكالتشيو حتى الأن، ونجح فى تحقيق 24 فوزاً و3 تعادلات وخسارة وحيدة، ليتصدر جدول المسابقة برصيد 75 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسية نابولى الوصيف بـ 60 نقطة. وقبل وصول يوفنتوس إلى اللقب الثامن على التوالى من الدورى الإيطالى، هناك 3 أرقام قياسية يستهدف تحطيمها السيدة العجوز وهو فى طريق التتويج بالبطولة للمرة الثامنة على التوالى فى تاريخه وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "الريبوبليكا"، جاءت كالتالي.. يسعى فريق يوفنتوس إلى الوصول للنقطة 105 مع نهاية المسابقة وتحطيم رقمه السابق بحصد 102 نقطة خلال موسم 2013/2014. Advertisements ويستهدف اليوفى حسم لقب الدورى الإيطالى هذا الموسم قبل 6 أو 7 جولات وتحطيم رقم إنتر ميلان السابق بعدما فاز بالبطولة قبل إنتهاء منافساتها بـ 5 جولات. أما الرقم القياسى الثالث، محاولة إنهاء الموسم الحالى للدورى الإيطالى بتلقى أقل من 20 هدفاً وتحطيم رقمه السابق فى موسمى 2012 و2016 بعدما سكنت شباكه 20 هدفاً فى كل موسم. جدير بالذكر أن يوفنتوس تلقى أول هزيمة فى الدورى الإيطالى هذا الموسم أمام جنوى 0-2 بالجولة الـ 28 من مسابقة الكالتشيو، الأحد الماضى.

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