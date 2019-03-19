شكرا لقرائتكم كورتوا يفكر فى الهروب من جحيم زيدان ويفضل PSG عن يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، رفض الرحيل عن الفريق الملكى والعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى فى صفقة تبادلية.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن كورتوا صاحب الـ26 عاما، رفض الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مقابل انضمام الحارس دافيد دى خيا لريال مدريد فى فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

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وغادر الحارس البلجيكي فريقه السابق تشيلسي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك كورتوا في 24 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تلقى 30 هدفًا واحتفظ بشباكه نظيفة فى 8 مباريات فقط.

أضافت الصحيفة أن كورتوا يفكر فى الرحيل خاصة بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد حيث يفضل الاعتماد على كيلور نافاس أساسيا، موضحا أن وجهته فى حال مغادرة البرنابيو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى.