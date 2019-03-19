باريس سان جيرمان يفلت من العقاب فى قضية اللعب المالي النظيف...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لن يتم معاقبته بسبب مخالفته قوانين اللعب المالى النظيف، والتى يحقق فيها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المحكمة الرياضية "TAS" أغلقت القضية بشكل نهائى، بعدما قدم النادى الفرنسى استئنافا على قرار "يويفا".
وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان فاز بقضيته ضد اليويفا بخصوص مراجعة حساباته فى سوق الانتقالات بحكم من محكمة التحكيم الرياضية، الحكم متصل برغبة لجنة مراجعة الحسابات فى "يويفا" بمراجعة القرار اللى ساهم فى براءة النادى من تهمة خرق اللعب المالى النظيف فى يونيو 2017.
وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لن يتعرض للعقوبات فبما ما يخص خرقهم للقوانين خاصة بصيف 2017 الذى تعاقدوا فيه مع كيليان مبابى والبرالزيلى نيمار.
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