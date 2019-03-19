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فان ديك واثق من عودة صلاح إلى تسجيل الأهداف

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جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يسجل محمد صلاح أي هدف في سبع مباريات متتالية مع ، لكن زميله فيرجيل فان ديك قال إنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود المهاجم المصري لهز الشباك مع متصدر الممتاز لكرة القدم.

وكان صلاح أحرز 44 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي، وقاده إلى نهائي ، بينما سجل هذا الموسم 20 هدفاً في 41 مباراة في كل المسابقات منها 17 هدفا في الدوري الممتاز.

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وقال فان ديك لموقع النادي على الإنترنت: يمكن للناس أن تقول ما تريده، لكن أعتقد أن كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في وجوده معها.

وأضاف: الأهداف ستأتي. هذا ربما ما يشغل بال أي مهاجم، لكننا نقول له كل مرة إنه ينبغي عليك فقط مواصلة العمل ومواصلة المحاولة وستكون على ما يرام.

ويتصدر ليفربول، الذي بلغ دور الثمانية في دوري الأبطال، مسابقة الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة من 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 30 مباراة فقط.

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