شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستغل الإجازة للتدريب فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى فترة الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر عقب الانتهاء من المباراة الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا أمام شبيبة الساورة الجزائرى.

وأدى صالح جمعة بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم بالنادي، قبل أن يعود الفريق للتدريبات غدًا الأربعاء .

كان النادى الأهلى قد فاز على شبيبة الساورة الجزائرى بثلاثية نظيفة، ليتأهل كأول مجموعته إلى الدور ربع النهائى من البطولة التى حصد لقب وصافتها فى النسختين الماضيتين .

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى المباراة المؤجلة من الدور الأول للدورى العام فى 30 مارس المقبل، حيث يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول المسابقة برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 52 نقطة.

Advertisements



صالح جمعة