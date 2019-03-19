طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل زار وفد طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النادى الأهلى ظهر اليوم الثلاثاء، وكان فى استقبال الوفد كل من العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، وخالد الدرندلى، أمين الصندوق، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى.
وقام وفد الجامعة الذى ضم كلا من الدكتور أحمد مراد، عن أعضاء هيئة التدريس، ومحمد عوض، عن اتحاد الطلاب، وعدد كبير من طلاب الجامعة بزيارة ملعب التتش وصالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء وحمام السباحة ومجمع الاسكواش وتمثال المايسترو الراحل صالح سليم.
وحرص وفد الجامعة فى نهاية الزيارة على إهداء درع الجامعة للنادى، وتأتى هذه الزيارة فى إطار الدور المجتمعى للنادى الأهلى، وتوثيق التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية فى المجتمع.
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