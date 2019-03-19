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شكرا لقرائتكم صورة.. جمهور أتلتيكو مدريد يدعم سيميونى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دعمت جماهير فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، رغم الخروج المخيب للآمال من مسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى.
وسقط الروخى بلانكوس أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة فى إياب دور الستة عشر لدورى الأبطال، كما تلقى هزيمة مفاجئة أمام أتليتك بلباو، بهدفين دون مقابل، فى الجولة 28 من الدوري الإسبانى "الليجا".
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جماهير أتلتيكو مدريد أظهرت دعمها للأرجنتينى سيميونى فى الحصة التدريبية الأولى بعد السقوط أمام الفريق الباسكى، حيث قامت برفع صورة فى مقر التدريبات.
يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني 56 نقطة بفارق 10 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة مع تبقى 10 جولات فقط على انتهاء الموسم الحالى
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