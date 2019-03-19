محمد إبراهيم يقود شباب الزمالك أمام الاتحاد ويغيب عن المقاولون...

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جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى جروس، على مشاركة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق فى مباراة فريق الشباب مواليد 1997، أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الجمهورية غدا الأربعاء. ويغيب محمد إبراهيم عن مباراة الفريق الأول غدا أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى، والتى ستقام على ملعب بتروسبورت. وكان محمد إبراهيم شارك فى مباراتى شباب الزمالك أمام الأهلى والإسماعيلى فى الجولتين السابقتين وقاد الفريق للفوز فى المباراتين.

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