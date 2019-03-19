شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه بتروجت وديا استعدادا لإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على ملاقاة نظيره بتروجت ودياً الاثنين المقبل على استاد المصانع الحربية. وكان الإنتاج الحربى قد تعادل مع النجوم بهدف لكل فريق فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى. Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام. ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

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