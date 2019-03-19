شكرا لقرائتكم تخصيص كرة رسمية للدورى وأخرى لتدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، على تخصيص كرة رسمية للدورى بداية من الموسم المقبل 2019 /2020.
وقررت شركة الملابس الجديدة تخصيص كرة لتدريب المنتخب تسلمها الفراعنة فى معسكر مارس الجارى، الذى انطلق أول أمس الأحد فى برج العرب بالإسكندرية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل فى ختام تصفيات أمم أفريقيا بجانب خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجارى.
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