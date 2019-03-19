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تخصيص كرة رسمية للدورى وأخرى لتدريب المنتخب...

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جدة - عمرو شويل توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، على تخصيص كرة رسمية للدورى بداية من الموسم المقبل 2019 /2020.

وقررت شركة الملابس الجديدة تخصيص كرة لتدريب المنتخب تسلمها الفراعنة فى معسكر مارس الجارى، الذى انطلق أول أمس الأحد فى برج العرب بالإسكندرية. 

 

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل فى ختام تصفيات أمم أفريقيا بجانب خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجارى.

 

 

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