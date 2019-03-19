شكرا لقرائتكم عامر حسين: برج العرب جاهز لاستقبال مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن استاد برج العرب سيكون جاهزا لاستقبال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع عشر لدورى القسم الأول، والتى ستقام يوم 30 مارس الجارى.

وقال حسين إنه تقرر إقامة مباراة سموحة ووادى دجلة يوم 29 مارس، ضمن الأسبوع الـ27 فى استاد حرس الحدود بالمكس بدلا من برج العرب، الذى يجرى تجهيزه لمباراة القمة.

يذكر أن الساعات الأخيرة شهدت تصريحات من أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى تفيد بإمكانية نقل القمة إلى أحد الملاعب بالقاهرة وتحديدا الدفاع الجوى.