شكرا لقرائتكم تريزيجيه: الدورى التركى الأقوى.. ونفسى صلاح يحصد البريميرليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا التركى، أن تركيزه منصب حالياً على تحقيق أحلامه وطموحاته فى كرة القدم.

وقال محمود تريزيجيه فى تصريحات تلفزيونية، "لدى أحلام وطموحات أسعى لتحقيقها، لذلك تركيزى مع كرة القدم عكس العديد من اللاعبين الآخرين الذين ينظرون لمتع الحياة بجانب كرة القدم"

وأضاف نجم قاسم باشا، "حياتى اليومية فى تركيا تنحصر ما بين المشاركة فى التدريبات والمباريات والجلوس فى المنزل"، كاشفاً أن زوجته تقيم معه فى تركيا.

وتحدث تريزيجيه أن الدورى التركى أكثر قوة وإثارة عن نظيره البلجيكى، فى ظل تواجد العديد من نجوم الكرة العالمية بمختلف الأندية التركية.

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وأعرب محمود تريزيجيه عن أمله فى حصول محمد صلاح على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" مع نادى ليفربول هذا الموسم، موضحاً أن محمد صلاح بات مصدر فخر للكرة المصرية بعد الإنجازات العديدة التى حققها طوال مشواره مع "الريدز".

وأعلن نادى قاسم باشا التركى، أمس، الإثنين حصول محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر على لقب أفضل لاعب فى الفريق أمام بلدية أكهيسار بالمباراة التى جمعتهما السبت الماضى على ملعب "19 ماى ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى التركى، بناء على اختيار الجماهير.

وقدم النجم المصرى محمود تريزيجيه واحدة من أفضل مبارياته مع قاسم باشا، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على بلدية أكهيسار بنتيجة 3 – 2.

محمود تريزيجيه قاد قاسم باشا لقلب تأخره 1 – 2 أمام بلدية أكهيسار إلى فوز ثمين بنتيجة 3 – 2، بعدما صنع الهدف الثانى فى الدقيقة 87 قبل أن يسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 95 من عمر المباراة.