شكرا لقرائتكم عاد من جديد.. رونالدو فى تدريب البرتغال استعدادا لأوكرانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، للمشاركة فى تدريبات منتخب بلاده، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ غيابه عن المشاركة عقب وداع النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن رونالدو شارك فى التدريبات مع زملائه استعدادا لمواجهتى أوكرانيا وصربيا يومى 22 و25 من شهر مارس الجارى، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أضافت الصحيفة أن رونالدو ظهر للمرة الأولى فى تدريبات البرتغال التى أقيمت فى ملاعب التدريب بالقرب من لشبونة، حيث تم استدعاؤه لأول مرة منذ مونديال روسيا.

كريستيانو رونالدو معرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، أمس الاثنين، فتح تحقيق فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين فريقى يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

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ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى فإن كريستيانو رونالدو أصبح معرضا للإيقاف مباراة أو إثنين على الأكثر من قبل اليويفا، رغم أن الحركة التى قام بها فعله دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد من قبله ولم يعاقب إلا بغرامة قدرها 20 ألف يورو.

كريستيانو رونالدو يفتتح مركز طبيا

وصل البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى إلى "مدريد"، أمس الاثنين، من أجل افتتاح مركز طبى لعناية الشعر بالعاصمة الإسبانية.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور"الإنجليزية، فإن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وصديقته وصلا إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" من أجل افتتاح مركزه الطبى الجديد لزراعة الشعر.

أوضحت الصحيفة، أن المركز الطبى الجديد لزراعة الشعر المملوك لرونالدو يضم 150 متخصصًا محترفًا للعمل داخل المركز المكون من 18 غرفة والقادر على إنجاز 18 عملية زرع شعر فى اليوم الواحد.

ويأتى وصول كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" من أجل افتتاح المركز الطبى الجديد للشعر بعد أيام من عودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى تدريب الملكى