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الإصابة تحرم سويسرا من خدمات شاكيري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن شيردان شاكيري لاعب الوسط سيغيب عن مباراتي بلاده في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جورجيا والدنمارك بسبب إصابة في الفخذ.

وقال الاتحاد السويسري في بيان بموقعه على الإنترنت: لاعب الوسط المهاجم يعاني من التهاب مؤلم في الفخذ. وغاب لاعب البالغ عمره 27 عاما عن المران وخضع لفحوص في مستشفى في زوريخ.

وسيعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا عن اللاعب البديل يوم الثلاثاء للعب في ضيافة جورجيا بالتصفيات الأوروبية يوم السبت وقبل أن يستضيف الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.

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