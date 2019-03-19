شكرا لقرائتكم بوكيتينو يرشح برشلونة للفوز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن برشلونة يملك الأفضلية للتفوق على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ورشح بطل إسبانيا لإحراز اللقب للمرة السادسة.

واستعاد يونايتد عافيته مع المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في نهاية العام الماضي، وفاز 14 مرة في 19 مباراة في كل المسابقات.

لكن بوكيتينو يشعر أنه لا يزال أمام يونايتد الكثير من العمل لإمكانية التنافس مع برشلونة الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

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وقال بوكيتينو مدرب إسبانيول السابق للصحفيين: إذا كنت سأرشح فريقا واحدا للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة، فمدربه فالفيردي يؤدي عملا رائعا ويملك الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي ولديه ليونيل ميسي.

وزاد: أعتقد أنه تم بناء فريق مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة الماضية للفوز بأشياء لكن أعتقد أن برشلونة يتقدم بخطوة على مانشستر يونايتد.

وسيلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال بينما قال بوكيتينو إن فريق بيب غوارديولا تم إعداده للفوز باللقب.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: سنحاول التنافس. ندرك أنه في البطولات القصيرة يكون مستوى الفريق في تلك الفترة مهما جدا. لدينا الرغبة وسنلعب على استاد جديد أمام 62 ألف متفرج وهذا سيمنحنا طاقة استثنائية.

ومن المنتظر أن ينتقل توتنهام إلى ملعبه الجديد قبل أن يستضيف سيتي في التاسع من أبريل المقبل.