سبيرز يعزز سلسلته على حساب حامل اللقب وتأهل ناغتس

اسماء السيد - عزز سان أنتونيو سبيرز سلسلته الرائعة في نهاية الدور المنتظم، بفوزه التاسع تواليا على حساب غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر موسمين 111-105، الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل ديمار ديروزن 26 نقطة ولاعب الارتكاز لاماركوس ألدريدج 23 نقطة و13 متابعة للفائز، ليضمن سبيرز انهاء الموسم بسجل ايجابي للموسم الثاني والعشرين تواليا (رقم قياسي).

ورفع سبيرز الذي حقق فوزه الحادي عشر تواليا على ارضه، رصيده الى 42 فوزا و29 خسارة في المركز الخامس ضمن المنطقة الغربية.

وقال مدربه غريغ بوبوفيتش "عملنا بجهد كبير. يدافعون عن لقبهم، يتحركون ويخترقون أفضل من أي فريق في العالم. تعبنا لمدة 48 دقيقة وتعلمنا كثيرا".

وأضاف رودي غاي 17 نقطة لسبيرز فيما أضاف ديريك وايت والاسترالي باتي ميلز 12 و10 نقاط تواليا.

ولدى الخاسر، كان نجمه ستيفن كوري أفضل مسجل مع 25 نقطة وعاد هدافه كيفن دورانت من غياب مباراتين بسبب الإصابة ليسجل 24 نقطة.

وقال كوري الذي سجل ثلاثية عابرة للقارات في نهاية الربع الاول "تراجعنا مرتين في الوقت الحاسم. قاتلنا كثيرا وقمنا فقط بالتسديد في النهاية".

وأضاف كلاي تومسون 14 نقطة ودرايموند غرين 10 لحامل اللقب، الذي مني بخسارته الثانية والعشرين مقابل 47 فوزا في المركز الاول في المنطقة الغربية بالتساوي مع دنفر ناغتس.

وكان دفاع سبيرز حاسما خلال سلسلته الحالية، لكن عند سؤاله عن سبب تفوقه، قال تومسون أحد نجوم غولدن ستايت "لا شيء أبدا. لقد أهدرنا الرميات".

واستهل الاسترالي المخضرم أندرو بوغوت مشواره مع غولدن ستايت بعد قدومه في 6 آذار/مارس الجاري من الدوري الاسترالي، فخاض 19 دقيقة سجل فيها 7 نقاط و7 متابعات.

وقال كوري عن لاعب الارتكاز بوغوت "يبدو جيدا. يقدم مساعدة كبيرة".

ولعب بوغوت (34 عاما و2,13 م) مع ووريرز بين 2012 و2016 وكان أحد أبرز لاعبي الفريق خلال مشوار اللقب في موسم 2014-2015 وأبرز نجوم ميلووكي باكس بين 2005 و2012.

- ناغتس يتأهل للمرة الاولى منذ 2013 -

وقاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 2013، بعد تسجيله 21 نقطة و13 متابعة و7 تمريرات حاسمة، خلال الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 114-105.

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وهذه المرة الـ39 في هذا الموسم يحقق يوكيتش دبل دبل (10 على الأقل في فئتين إحصائيتين).

وأضاف ويل بارتون 20 نقطة لدنفر الذي حقق فوزه الرابع تواليا، ليتساوى مع غولدن ستايت في صدارة المنطقة الغربية.

وكان دنفر أهدر التأهل الى الادوار الاقصائية الموسم الماضي عندما خسر المباراة الاخيرة بعد التمديد ضد مينيسوتا.

وقال مدربه مايك مالون "الشعور رائع. أربع سنوات. كنا قريبين من التأهل في سنتين وبفارق مباراة. استخدمنا هذا الامر في عملية التحفيز الليلة".

ولدى سلتيكس الذي خسر للمرة الثانية في سبع مباريات، سجل نجمه كايري ايرفينغ 30 نقطة وآل هورفورد 20 نقطة.

وقال ايرفينغ "يجب أن تلعب 48 دقيقة أمام هؤلاء الشبان. يمكنهم تقليص فارق يبلغ 18 أو 17 نقطة".

ويحتل سلتيكس المركز الخامس في المنطقة الشرقية بفارق فوز عن انديانا بيسرز الرابع.

وسجل الموزع كايل لوري 15 نقطة قبل اضطراره لترك الملعب مصابا بكاحله، خلال الفوز الكبير لفريقه تورونتو رابتورز على ضيفه نيويورك نيكس 128-92.

وسجل ثمانية لاعبين من رابتورز 10 نقاط أو أكثر، ليحقق الفريق الكندي فوزه الرابع في ست مباريات، ويعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية على بعد فوزين من ميلووكي باكس متصدر الدوري، بعد أن ضمن تأهله الى البلاي اوف.

- نوفيتسكي يتخطى تشامبرلاين -

وفي دالاس، أصبح ألفريد بايتون خامس لاعب في تاريخ الدوري، يسجل تريبل دبل (10 على الأقل في ثلاث فئات إحصائية) في خمس مباريات متتالية، خلال فوز فريقه نيو أورليانز بيليكانز على مضيفه دالاس مافريكس 129-125 بعد التمديد.

وسجل الموزع بايتون 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وتخطى عملاق دالاس الألماني ديرك نوفيتسكي (40 عاما و2,13 م)، رقم الاسطورة ويلت تشامبرلاين وأصبح السادس على لائحة اللاعبين الاكثر تسجيلا في تاريخ الدوري مع 31424 نقطة.

ويخوض نوفيتكس موسمه الـ21 في دوري المحترفين مع دالاس، وعلى الارجح الاخير، واصبح وراء نجوم أمثال كريم عبد الجبار، كارل مالون، كوبي براينت، ليبرون جيمس ومايكل جوردان.