شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة لرياضة المرأة" تكشف تفاصيل الدورة الخامسة لـ"عربية السيدات 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عبر وفد رفيع المستوى، يضم إلى جانب إدارة وكوادر المؤسسة، عددًا من أعضاء اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، فى الدورة الأولى من المؤتمر الدولى لرياضة المرأة العربية، الذى تنظمه الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي، خلال الفترة من 28-29 مارس الجارى فى العاصمة المصرية القاهرة.

وينطلق المؤتمر بمشاركة كل من وزير الشباب والرياضـة، ووزير التضـامن الاجتماعي، ورئيس المجلـس القومـى للمرأة، وأمين المجلـس القومـى لشئون الإعـاقة فى مصر، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيس لجنتها التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالإضافة لعدد من الشخصيات العربية، التى تمثل أبرز المؤسسات الرياضية فى الوطن العربي.

وتأتى مشاركة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشريك الإستراتيجى للمؤتمر، من خلال جلسة تأتى تحت عنوان "التجارب العربية والعالمية فى قطاع رياضة المرأة"، تستعرض فيها سعادة ندى عسكر النقبي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا وإمارة الشارقة خصوصًا على تعزيز دور المرأة فى القطاع الرياضي، وتمكينها من خوض غمار المنافسات على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مواصلة تهيئة البيئة المواتية، التى تتيح لها إطلاق العنان لقدراتها ومهاراتها.

"الشارقة لرياضة المرأة" مؤتمر يعزز الريادة

وفى سياق متصل، تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على هامش المؤتمر الدولى لرياضة المرأة، مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة 29 مارس الجارى بقاعة السرايا فى فندق إنتركونتننتال سيتى ستارز، يهدف إلى التعريف بالدورة الخامسة من بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التى تحتضنها الشارقة فى العام 2020، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتسعى المؤسسة من خلال المؤتمر الذى تتحدث فيه سعادة ندى النقبي، ويحضره عدد من كبار المسئولين والشخصيات الرياضية فى مصر، إلى الكشف عن آخر استعدادات تنظيم الدورة الخامسة من الدورة، والأهداف المرجوة، إلى جانب استعراض تفاصيل المنافسات، من أجل تحفيز كل الدول العربية على المشاركة فى أكبر حدث رياضى نسوى عربي، فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الدورة الرابعة من الدورة.

كما يتطرق المؤتمر إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فيما يتعلق بدعم وتعزيز رياضة المرأة، باعتبارها من أهم الدول الداعمة للرياضة النسوية على مستوى العالم العربي، حيث تحرص اللجنة المنظمة على تواجد أكبر عدد من اللاعبات المصريات للمشاركة فى منافسات الدورة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ما يرفع من مستوى المنافسات ويرفد البطولة بنخبة من لاعبات الأندية والمؤسسات الرياضية المصرية، ويسهم فى اكتساب وتبادل مزيد من الخبرات.

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ويأتى هذا المؤتمر ضمن إستراتيجية اللجنة فى تفعيل علاقات التعاون والشراكة التى تربطها مع المؤسسات والمنظمات الرياضية العربية والدولية، لدعم واستقطاب أكبر عدد من المشاركات من مختلف الدول العربية.

وقالت سعادة ندى عسكر النقبي: "تأتى مشاركتنا فى المؤتمر الدولى لرياضة المرأة العربية، الذى تحتضنه القاهرة، ترجمة لنجاح مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وشركائها فى جمهورية مصر، فى تسليط الضوء بصورة أكبر على الرياضة النسوية، ويؤكد المؤتمر حرص الجانب المصرى على رياضة المرأة، وسعيه إلى مواصلة تعزيز هذه الرياضة، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التى أنشأت النوادى الرياضة النسوية، فيما تعتبر إمارة الشارقة رائدة فى مجال تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية النسوية، الأمر الذى يعكس تقاطع التوجهات والأهداف التى من شأنها أن تثرى هذه الرياضة وترتقى بها".

وأضافت النقبي: "يأتى تنظيم مؤتمرنا هذا على هامش المؤتمر الدولى لرياضة المرأة العربية، منسجمًا مع الإستراتيجية التطويرية التى تنتهجها المؤسسة، فى ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية للمرأة، ونشر التوعية المجتمعية بشأنها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب على الصعيدين الإقليمى والعالمي، عبر استمرارية التواصل مع المؤسسات والأندية المعنية بالرياضة النسوية المصرية، من أجل تعريفها بأهمية بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والنتائج الإيجابية المترتبة على المشاركة فيها".

وتحظى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باهتمام كبير من قبل المؤسسات الرياضية فى الوطن العربي، باعتبارها المنصة الأولى للاعبات العربيات، وتحرص الأندية العربية على زيادة أعداد اللاعبات المشاركات فى كل دورة بهدف غرس روح المنافسة فى نفوسهن، وتمكينهن من الشعور بأهمية الفوز، وفى نفس الوقت تأهيلهن للمشاركة فى البطولات الدورية الكبرى فى مختلف الرياضات.

يشار إلى أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التى أُنشأت عام 2016 بمرسوم أميرى من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشرى فى مجال رياضة المرأة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية فى المجال الرياضي، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وتوفير بيئة رياضية محفزة تسهم فى تطوير رياضة المرأة.