شكرا لقرائتكم خبر عن مهران "الاتصالات" مطلوب فى سموحة تحت رقابة زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مهران الجهمى مدافع شباب الاتصالات حسابات مسئولى سموحة بقوة لتدعيم دفاع الفريق السكندرى مع بداية الموسم المقبل، بعد أن لفت الأنظار بتقديم مستوى متميز مع الاتصالات خلال الفترة الماضية، خاصة أنه صاحب إمكانيات جيدة وموهبة مبشرة لتدعيم دفاع الفراعنة فى المستقبل.

كان مهران الجهمى قد خطف أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين وانضم لمعسكرين، ونال إعجاب الجهاز الفنى وقد يكون له دور فى المعسكرات المقبلة للفراعنة الصغار، بالإضافة إلى أنه أحد العناصر الأساسية فى منتخب القاهرة تحت قيادة أحمد سراج.

ويشارك مهران الجهمى فى 3 فرق مختلفة الأعمار مع الاتصالات، حيث يشارك فى مباريات فرق 2001 و2000 و99 ويقدم مستوى متميزا فى الدفاع.

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ومن المنتظر أن تكون هناك مفاوضات جادة من جانب مسئولى سموحة لضم مهران خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك مراقبة من جانب أكثر من ناد للمدافع الصاعد فى مقدمتهم الزمالك، الذى يبحث عن مواهب صاعدة لتكون تدعيم فى المستقبل للفريق الأول.



مهران الجهمي



مهران الجهمي فى مواجهة الاهلي



مهران الجهمي مع ربيع ياسين