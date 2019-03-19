شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، استبعاد عامر عامر من معسكر المنتخب قبل السفر للنيجر ، اتحاد الكرة: اتجاه لنقل قمة الأهلى والزمالك إلى استاد الدفاع الجوى .

الأهلى يكشف تطورات علاج "سمانة" شريف إكرامى

يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلى، لفحص طبى بعد عودة الفريق للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التى حصل عليها، عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى حسمها الفريق لصالحه وتأهله إلى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة: اتجاه لنقل قمة الأهلى والزمالك إلى استاد الدفاع الجوى

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 30 مارس الجارى، قد تُقام على ملعب الدفاع الجوى، بدلا من برج العرب كما تم الإعلان فى وقت سابق.

350 ألف جنيه مكافأة وزارة الرياضة للفائز بدورى مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن الفرق التى شاركت فى فعاليات دورى مراكز الشباب فى نسخته السادسة، التى بلغت 591 مركز شباب على مستوى الجمهورية بنحو 17700 لاعب من المتميزين فى كرة القدم القانونية، وأقيمت المباريات على 284 ملعباً بمراكز الشباب، وشهد الدورى تسجيل 20599 هدفاً فى 4968 مباراة حتى الآن.

Advertisements

الأهلى يكشف تلقيه عرضا فنلنديا لضم مؤمن زكريا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إنه تلقى اتصالات من أندية فى الدورى الفنلندى، ترغب فى التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجارى بعد إنهاء كافة التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائى بشأن إعارته والنادى الذى سيلعب له.

الزمالك يصرف مكافآت التأهل الأفريقى تحفيزًا لعبور المقاولون

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

استبعاد عامر عامر من معسكر المنتخب قبل السفر للنيجر

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة أجيرى استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر يوم الخميس المقبل.

جروس يدرس إعادة كهربا لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المقاولون

يدرس السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك إعادة محمود كهربا لتشكيل الفريق الأساسى، أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها، يوم الأربعاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.