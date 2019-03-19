شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب محمد إبراهيم عن الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى جروس، على مشاركة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق فى مباراة فريق الشباب مواليد 1997، أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الجمهورية غدا الأربعاء.
ويغيب محمد إبراهيم عن مباراة الفريق الأول غدا أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى، التى ستقام على ملعب بتروسبورت.
وكان محمد إبراهيم قد شارك فى مباراتى شباب الزمالك أمام الأهلى والإسماعيلى فى الجولتين السابقتين وقاد الفريق للفوز فى المباراتين.
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