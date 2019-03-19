شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كوكا وغزال ووردة لمعسكر المنتخب.. والننى يظهر فى المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الثلاثى المحترف عمرو وردة وعلى غزال وأحمد حسن كوكا لتدريبات المنتخب داخل صالة التأهيل، التى أقيمت منذ قليل، وينضم إليهم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى خلال المران المسائى اليوم بالملعب الفرعى لبرج العرب. Advertisements ولا يتبقى سوى ثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء الذين سينضمون مساء الغد بعد مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بالدورى. يذكر أن المنتخب يستعد لخوض مباراتى النيجر ونيجيريا يومى 23 و26 مارس الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول كوكا وغزال ووردة لمعسكر المنتخب.. والننى يظهر فى المران المسائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.