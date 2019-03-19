شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. المنتخب يعلن استبعاد "عامر عامر" ويرفض ضم حارس بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتخب الوطنى بشكل رسمى استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من معسكر المنتخب قبل السفر إلى النيجر. وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عامر عامرعن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ونقل الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب تفاصيل التقرير الطبى لأجيرى المدير الفنى، وقرر المدير الفنى استبعاد عامر عامر من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر يوم الخميس المقبل. كما قرر الجهاز الفنى عدم استدعاء حارس بديل والاكتفاء بالثلاثى محمود جنش وأحمد الشناوى ومحمد أبو جبل.

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