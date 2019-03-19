عصام الحضري يرد على تجاهل ضمه إلى صفوف منتخب مصر

وجه عصام الحضري حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النجوم رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.
وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: “لكي تعيش سعيداً عش حياتك بالطريقة التي ترضيك أنت وليست على طريقة ترضي بها الآخرين طالما ترضي الله وتحترم حدودك ولا تؤذي أحد”.
وابتعد الحضري، عن الصورة خلال تلك الفترة بعد رفض الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عودته لصفوف الفراعنة، رغم تراجعه عن الاعتزال الدولي، وكذلك غاب عن مباريات النجوم الأخيرة بسبب الإصابة.
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