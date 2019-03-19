خالد قمر عن عدم انضمامه لمنتخب مصر: “أعمل أيه تاني”

علق خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري على عدم انضمامه لمنتخب مصر في التجمع الحالي استعداد لمواجهة النيجر في التصفيات الافريقية وشدد خالد قمر خلال تصريحاته صحفية على أنه بالتأكيد حزين بسبب عدم انضمامه قاىلا ” ايه اللي ناقصني علشان اروح المنتخب الحمد لله ربنا بيوفقتي وتابع” كل تركيزي منصب داخل الملعب مع الاتحاد وأتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخب الفترة المقبلة

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