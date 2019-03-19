القصة الكاملة لأزمة قميص منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة، أمس الاثنين، عن قميص منتخب مصر الجديد بعد نهاية عقد الجبلاية مع شركة "أديداس" راعي ملابس الفراعنة السابق، بعد مشاركة الفريق القومي في كأس العالم 2018 في روسيا.

وانهالت الانتقادات على قميص المنتخب الوطني بجانب الهجوم من الجماهير والمتابعين على اتحاد الكرة، بسبب تصميم القميص الذي لم يلق قبول معظم مشجعي الكرة.

وأكد حازم إمام، عضو مجلس

إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا التصميم مؤقت وليس هو التصميم النهائي لقميص منتخب مصر.

وأوضح أن ضيق الوقت دفع اتحاد الكرة للاتفاق مع الشركة الراعية للملابس على تسليم دفعات من الملابس بالتصميم المتاح حاليا، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة طرح أكثر من مناقصة

لشركات الملابس، ولم يتقدم أحد بعروض قبل أن يتمكن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بعلاقاته من التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية لملابس المنتخب حاليا.

وتابع أن منتخب مصر سيظهر بقميص مختلف تماما في عام 2020، موضحا أنه سيتم اختيار التصميم بالشكل اللائق بالفريق القومي الذي يعبر عن الكرة المصرية، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق مع الشركة الحالية، والتعاقد لمدة 4 سنوات أمر رائع يحسب لاتحاد الكرة في ظل ضيق الوقت خاصة بعد انتهاء عقد أديداس.