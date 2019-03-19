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ريال مدريد يفتح خزائنه لضم نيمار من باريس سان جيرمان

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قرر نادي برئاسة فلورنتينو بيريز تقديم عرض كبير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي دا سيلفا ضمن خطة النادي لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت تقارير أن ريال مدريد بدأ التجهيز للتفاوض

مع نادي العاصمة الفرنسية لضم نيمار بناءً على رغبة المدير الفني زين الدين زيدان الذي عاد لقيادة الفريق بعد رحيل سانتياجو سولاري الذي فشل في تحقيق أي إنجازات مع الفريق.

وطالب زيدان إدارة الريال بالتفاوض مع

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نيمار لتعويض رحيل النجم البرتغالي الذي انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي ووضع زيدان النجم الفرنسي مبابي خيارًا بديلًا حال فشلت مفاوضات ضم نيمار الميركاتو المقبل.

وتضم قائمة المطلوبين في ريال مدريد أيضًا النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب الإنجليزي وذكرت تقارير أخرى أن المهاجم الإنجليزي هاري كين ضمن المطلوبين بشدة لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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