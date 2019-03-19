وليد سليمان يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي غدًا

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غداً قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام يوم30 مارس الجاري، في إطار مواجهات الدوري العام، لتحديد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.
وخضع سليمان، لبرنامج بدني قوي
وتعرض سليمان للإصابة، بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وخاض برنامجا بدنيا مكثفا في سبيل عودته للتدريبات الجماعية.
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