شريف إكرامي يخضع لفحص طبي بعد عودة الأهلي للتدريبات

يخضع شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي بعد عودة الفريق للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة، التي حسمها

الفريق لصالحه وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لنتيجة الفحص الطبي يتحدد موعد بداية المرحلة الجديدة من التأهيل التي تتضمن

الجري حول الملعب، في خطوة جديدة نحو عودة الحارس إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات.

قطع إكرامي خطوات في مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق في عضلة السمانة.