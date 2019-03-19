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راعية ملابس المنتخب تخصص كرة رسمية للدوري المصري

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 اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية على تخصيص كرة رسمية للدوري، بداية من الموسم المقبل 2019/ 2020.
 وخصصت شركة الملابس كرة لتدريب المنتخب، تسلمها الفريق القومي في معسكر مارس الجاري، الذي انطلق، أول من أمس

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الأحد، في برج العرب بالإسكندرية.
 يستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام تصفيات أمم أفريقيا، بجانب خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجاري.
 
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