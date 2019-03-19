راعية ملابس المنتخب تخصص كرة رسمية للدوري المصري

اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية على تخصيص كرة رسمية للدوري، بداية من الموسم المقبل 2019/ 2020.
وخصصت شركة الملابس كرة لتدريب المنتخب، تسلمها الفريق القومي في معسكر مارس الجاري، الذي انطلق، أول من أمس
يستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام تصفيات أمم أفريقيا، بجانب خوض ودية نيجيريا يوم 26 مارس الجاري.
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