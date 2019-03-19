نجم ليفربول السابق يطالب محمد صلاح وماني بتحقيق إنجاز هذا الموسم

تحدث جون ألدريدج، لاعب ليفربول السابق، عن فرص الإنجازات للنجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لاعبي الريدز هذا الموسم.

تحدث ألدريدج عن محمد صلاح قائلًا: "لدية فرصة أخرى للتتويج بالحذاء الذهبي هذا الموسم، بعد حصوله على الجائزة في الموسم الماضي، وأضاف يجب أن يظل

الحذاء الذهبي في آنفيلد.

وقال عن ماني: "خلق ساديو ماني لنفسه فرصة للفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم، وماني قادر على تحقيق الإنجاز نفسه.

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وأضاف لاعب الريدز السابق: "بالنسبة لي كمهاجم، الفوز بالحذاء الذهبي يعد شرفًا كبيرًا هو

إنجاز رائع لأي لاعب القيام بذلك في الدوري الإنجليزي تحديدًا، مميزًا للغاية".

ورفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيد لـ49 هدفًا مع ليفربول، من بينها 17 بالدوري الموسم الحالي.

بينما رفع السنغالي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20، من بينها 17 في الدوري الإنجليزي، عقب تسجيله هدف الريدز الأول في المباراة التي شهدت الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف.