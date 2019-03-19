مجلس إدارة الاتحاد السكندري يقبل استقالة عمرو أبو الخير

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على قبول الاستقالة التى تقدم بها المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة الكابتن عمرو أبو الخير وجهازه الفنى المعاون. وجاءت استقالة أبو الخير بعد خسارته لدورى المرتبط وكأس مصر لهذا الموسم رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة السلة بزعيم الثغر من جانب مجلس إدارة النادى.

ووجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خالص شكره و تقديره للكابتن عمرو أبو الخير على ما قدمه خلال الفترة الماضية وتحقيق لقب بطولة الأندية العربية، وسوف يعلن مجلس إدارة النادى عن الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة السلة خلال الساعات القادمة .

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