رياضة | اتحاد الفروسية يوقع برتوكول تعاون مع عيادات امستردام كلينك الهولندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الفروسية يوقع برتوكول تعاون مع عيادات امستردام كلينك الهولندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب برتوكول تعاون مع عيادات امستردام كلينك الهولندية على هامش توقيع برتوكول تعاون اللجنة الأولمبية المصرية الذي عقد اليوم.

حضر اللواء سيد معوض المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية وقام بتوقيع البرتوكول واهداء الدرع التذكاري للوفد الهولندي الدكتور كورفان فان درهارت استاذ جراحات العظام وجراحات الملاعب واستشاري اللجنة الأولمبية الهولندية، والدكتور جولس ألبيرجا اخصائي اعادة التأهيل والقياسات واستشاري اللجنة الأولمبية الهولندية والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة عيادات أمسترادم كلينك الهولندية.