رياضة | إمام عاشور يصل معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام عاشور يصل معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، لمعسكر المنتخب الأوليمبي، والمقام حاليًا في إسبانيا.

وكان في استقبال اللاعب، علاء عبدالعزيز المدير الإداري، والذي حرص على إنهاء إجرائته وخروجه من المطار، قبل الانتظام في مران الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي هولندا وأمريكا، وديًا.

وتأخر انضمام اللاعب مع بعثة الفراعنة، بسبب إرتباطه بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.